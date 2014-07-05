Оружие и броня в игре, вычисление наносимого урона

Общие сведения о любой броне
Далее идут виды урона: норма, лазер, огонь, плазма, взрыв, электричество. Каждый урон, во-первых, поглощается, во-вторых, уменьшается. Насколько урон поглотиться (или отразится, пройдет мимо, жестко уменьшится) отвечает первая цифра, это есть предел урона (ПУ). А насколько уменьшится - вторая в процентах, это есть сопротивление урону (СУ). Пусть, например, кто-нибудь выстрелил по нам пулей и нанес 20 единиц урона. В расчетах участвует показатель "норма". Вначале из 20 вычитается предел урона, для боевой брони равен 5. Получаем 15. Далее 15 уменьшается на 40%. В результате мы получим урон равный 15 минус 6. То есть 9. И этот конечный урон отнимает у нас 9 здоровья. Норма - это повреждение от пуль, ударов руками и холодным оружием, кидание ножей и так далее, то есть механическое повреждение. Лазер - выстрелы из лазерной винтовки, лазер Гатлинга, лазерный пистолет. Огонь - из огнеметов, коктейль молотова, огненные гекко. Плазма - плазменные винтовки и пистолеты, плазменные гранаты. Взрыв - обычные гранаты, динамит, ракетница, некоторые виды ловушек. Электричество - импульсная винтовка, некоторые виды ловушек, пол в лабиринте в Анклаве. Кстати, об электричестве ничего не сказано в самой игре, то есть параметр не виден. Не знаю с чем это связано. Данные о сопротивляемости электричеству взяты с сайта ru.fallout.wikia.com, да и вообще, много чего интересного там есть. На процентное сопротивление влияет не только надетая броня, но и подкожная броня, некоторые химикалии, камень от головы избранного, перк "Крутизна", бонус за победу в боксерских боях в Нью Рено.
Общие сведения о стрелковом оружии
Рассмотрим на примере 10мм ПП (10-ти миллиметровый пистолет-пулемет). Повреждение это понятно - выбирается случайное число между минимумом и максимумом. Расстояние (дальность) - указывается максимально допустимое количество клеток. Одна клетка в fallout равна одному метру.
Понятное дело, что чем ближе стрелять, тем выше вероятность попадания. Но тут учитывается не только фактическое расстояние до цели, но так же и максимальная дистанция для оружия. Пусть, например, противник стоит в 10 метрах от нас. Попасть в него из охотничьего ружья значительно легче, чем из 223 пистолета, потому что у ружья большая дальность. Так же на вероятность попадания влияет умение обращения с оружием, очень важна мудрость (восприятие) для стрельбы из далека, наличие оптического прицела у оружия, помехи до цели (другие люди, трупы и т.д.), время суток (ночью попадать сложнее). Для многих видов оружия требуется определенная сила. Если вдруг силы не хватает, то это так же негативно сказывается. Есть перк "Обращение с оружием", который добавляет 3 силы во время стрельбы (реальная сила не увеличивается). Существуют различные перки для улучшения вероятности попадания. "Меткий стрелок" - увеличивает мудрость на два при расчете дальности. "Ночное зрение" - улучшает видимость в темное время суток, а значит и легче попадать. "Увеличение мудрости" - тоже благоприятно скажется.
Наносимый урон для стрелкового оружия. Как уже упоминалось, урон в первую очередь зависит от повреждения. Вначале вычисляется вероятность попадания. Если попали, то на урон могут влиять различные модификации. Затем происходят вычисления для брони, сколько она поглотила, сколько уменьшила. Шанс на критическое попадание - вероятность нанести увеличенное повреждение. У персонажа показана базовая вероятность. А конечная вероятность рассчитывается по несколько сложной формуле. Влияет умение обращаться с оружием, удача, различные перки.
Есть следующие перки, влияющие на урон для стрелкового оружия (сюда же относятся и тяжелые пушки, энерго оружие): "Бонус урона на расстоянии" ("Бонус дальнобойности") - урон от выстрелов увеличивается на 2 единицы, что, кстати, не так уж и мало, учитывая, что на урон будут накладываться другие модификации. А для пулеметных очередей это незаменимый перк, потому что урон рассчитывается для каждой пули. "Больше критических" - увеличивается базовое значение нанести критический урон. "Лучшие критические" - в случае, если получился критический урон, то он увеличится. "Снайпер" - показатель для критических выстрелов рассчитывается по-новому. Формула следующая Удача / 10 * 100%. Это значит, что если удача равна 10, то каждое попадание будет критическим (но, поскольку формула конечного расчета немного сложнее, то не каждое попадание). В этом случае базовый показатель "шанс на критический" не учитывается. Можно "Больше критических" не брать, а дождаться "Снайпер". А вот "Лучшие критические" следует брать обязательно в связке со "Снайпер".
Общие сведения о холодном оружии и рукопашной
Для рукопашной и холодного оружия урон рассчитывается немного по-другому. Во-первых, главное здесь сила, а не мудрость. Соответственно, чем больше, тем лучше. Во-вторых, у персонажа присутствует специальная характеристика "холодное оружие". Это значение добавляется к максимально возможному повреждению. Пусть, например, кувалда наносит урон от 4 до 14. И характеристика "холодное оружие" равна 5. Значит, урон будет выбираться случайным образом от 4 до 14+5. Так же у большинства холодного оружия повышенный шанс критического урона. Из огнестрельного такой бонус есть только у ружья рядового Доббса в Сьерра.
И есть специальные перки, влияющие на урон для холодного оружия и рукопашной. Так же как и для стрелкового - "больше критических" и "лучшие критические". А вот аналог "Снайпера" - "Мясник" ("Смертельный удар"). Так же "Бонус рукопашного урона" - добавляет +2 урона при рукопашной или холодным оружием. Есть интересный перк "Знаток анатомии", дает увеличение навыка доктора +20%, а так же +5 повреждения живым существам. Так же силовая броня братства или анклава увеличивает силу, а значит и дополнительный урон.
Во время выстрела или удара могут произойти разные приятные и неприятные вещи. Дополнительный урон - урон возрос в 1,5-3 раза. Сломается рука - в этом случае трудно держать двуручное оружие. Сломается нога, в этом случае каждый шаг занимает два очка действия. Потеря сознания - противник (или даже мы) падает и лежит в отключке некоторое время, это зависит от выносливости. Просто падает, тогда в следующий ход надо встать, обычно это занимает три очка действия. В таких случаях может помочь перк "Каменная стена", что бы меньше падать, и "Быстрое восстановление", что бы вставать не за три ОД, а за одно. Мгновенная смерть - кто-то умирает независимо от причиненного урона. Удар пробивает броню - броня не уменьшила урон. Так же могут возникнуть ошибки. К ним относятся: потеря боеприпасов, потеря ОД, упало оружие, попадание не в того в кого целился, ранение самого себя и другие.
Следует учитывать, что уровень сложности боя так же влияет. На легком уровне враги почти не целятся, реже попадают и наносят меньший урон. На высоком - наоборот.
Общие сведения о патронах
Каждый патрон имеет собственные характеристики, которые так же учитываются при вычислении вероятности попадания и наносимого повреждения. Модификатор урона выражается дробью и умножается на урон, указанный в характеристиках оружия. Чем больше, тем лучше. Так, например, упомянутые выше патроны 10мм ПСЦТ для 10мм ПП имеют модификатор урона равный 2/1. То есть указанный урон увеличится в два раза. Значит, урон 5-12 станет 10-24. Далее идет модификатор СУ (сопротивляемости урону). Этот параметр измеряется в процентах и прибавляется к сопротивляемости брони. Итак, поскольку у нас боевая броня и обычные пули, то участвует параметр "норма". У боевой брони этот параметр равен 40%. У патронов мод. СУ равен 25%. Значит к 40% надо прибавить 25%. В результате получим 65%. То есть стреляющий такими патронами, по сути, прибавляет брони оппоненту. Из этого следует, что подобные патроны совсем не подходят для бронированных целей. И чем ниже этот модификатор СУ, тем лучше. Но, мы видим, что урон увеличивается в два раза (режим повреждения = 2/1). То есть эти патроны очень хороши против не бронированных целей. И третий модификатор КБ (класса брони). Этот параметр участвует в расчете вероятности попадания по цели. Как уже говорилось, на вероятность попадания влияют умение персонажа, перки, время суток, мудрость, расстояние до цели, класс брони оппонента и этот самый мод. КБ. Чем он меньше, тем лучше.
Именно поэтому гаусс винтовка и пистолет так хороши против бронированных целей (2ммEC СУ -20, а значит броня, по сути, уменьшается на 20%). И из них так легко стрелять (КБ -30, и значит вероятность попадания увеличивается). И они такие мощные (мод урона 3/2. хороший урон от самого оружия увеличивается в 1,5 раза). Вот почему на дальних дистанциях бозар лучше виндикатора (223 ЦМ КБ -20 против 7.5мм КБ -5, а это значит, что у бозара больше пуль попадают в цель). И именно поэтому обычные пулеметы рубят в капусту не бронированные цели и ничего не могут сделать с бронированными (патроны 5мм ПСЦТ СУ +35, зато модификатор урона 2), а бозар крошит всех и всегда (223 ЦМ КБ -20, СУ -20, хотя и мод. урона 1). Виндикатор тоже крошит всех и всегда. Как мы видим, именно патроны отвечают за то, как оружие будет вести себя против бронированных целей и на дальних дистанциях.
О бронебойных патронах. По идее, такие патроны должны наносить урон бронированным целям больший, чем не бронебойные. Но это, почему-то не так. Не работают бронебойные патроны в fallout 2. Не зависимо от бронированности цели всегда лучшие результаты показывают обычные патроны. Это касается 10мм ПСЦТ и 10мм БП, 5мм ПСЦТ и 5мм БП, 44 магнум ПСЦТ и 44 магнум ЦМ.
Несколько слов о переводе. По-видимому, переводчики от Фаргуса режимы для патронов решили перевести простой транслитерацией. То есть DR (Damage Resist) назвали просто ДР, а следовало бы назвать СУ (Сопротивляемость Урону). Так же и AC (Armor Class) назвали просто АК, а следовало бы КБ (Класс Брони). Режим повреждений нормально перевели, по смыслу похоже. Так же встречается модификатор урона, а не режим повреждений. Здесь я использовал более правильный перевод. То есть мод. КБ (модификатор Класса Брони), мод СУ (модификатор Сопротивляемости Урону) и мод. урона (модификатор урона).
Виды брони
Кожаная и боевая кожаная курткиСамые простые виды брони в игре. Встречается уже в Кламате у торговцев и у Сулика. Боевую куртку отдаст Балтус в Модоке за спасение своего сына Джонни.
Кожаная куртка: норма 0/20%, лазер 0/20%, огонь 0/10%, плазма 0/10%, взрыв 0/20%, электро 0/30%, КБ 8, вес 5
Боевая кожаная куртка: норма 3/20%, лазер 0/20%, огонь 2/10%, плазма 0/10%, взрыв 0/20%, электро 0/30%, КБ 18, вес 7
Кожаная и улучшенная кожаная броня
Характеристики чуть лучше, чем у кожаных курток. Можно купить уже в Кламате. Улучшенная кожаная броня есть в подвале у Алгернона в Нью Рено.
Кожаная броня: норма 2/25%, лазер 0/20%, огонь 0/20%, плазма 0/10%, взрыв 0/20%, электро 0/30%, КБ 15, вес 8
Улучшенная кожаная броня: норма 3/25%, лазер 1/20%, огонь 1/25%, плазма 1/10%, взрыв 1/25%, электро 1/40%, КБ 20, вес 10
Металлическая, улучшенная металлическая и броня теслаМеталлическая встречается в Городе Убежище у торговца Гарри в Пригороде. Можно взять бесплатно у сержанта Старка в шкафах, только надо красться, напоить всех алкоголем и взломать ящик. Улучшенная металлическая отполирована и чуть лучше отражает лазер. А вот тесла-броня намного лучше, чем первые две защищает от энерго атак.
Металлическая броня: норма 4/30%, лазер 6/75%, огонь 4/10%, плазма 4/20%, взрыв 4/25%, электро 0/0%, КБ 10, вес 35
Улучшенная металлическая броня: норма 4/30%, лазер 7/75%, огонь 4/10%, плазма 4/20%, взрыв 4/25%, электро 1/10%, КБ 15, вес 35
Броня тесла: норма 4/20%, лазер 19/90%, огонь 14/10%, плазма 10/80%, взрыв 4/20%, электро 12/80%, КБ 15, вес 35
Боевая, улучшенная боевая и броня братства сталиВстречается в НКР у торговцев. Но можно получить ее почти в начале игры в токсичных пещерах. Так же в Сьерра есть три штуки. В 15 убежище на втором этаже. Обычная боевая броня так же используется для подкожных имплантантов.
Боевая броня: норма 5/40%, лазер 8/60%, огонь 4/30%, плазма 4/50%, взрыв 6/40%, электро 2/50%, КБ 20, вес 20
Улучшенная боевая броня: норма 6/40%, лазер 9/65%, огонь 5/35%, плазма 5/50%, взрыв 9/45%, электро 3/55%, КБ 25, вес 25
Броня братства: норма 8/40%, лазер 8/70%, огонь 7/50%, плазма 7/60%, взрыв 8/40%, электро 6/60%, КБ 20, вес 25
Силовая и закаленная силовая броня (братства стали)Вполне себе достойная тяжелая броня. Продается у торговцев в Сан-Франциско. Дорогая вещь. Можно получить бесплатно, после выполнения задания от Мэтью о доставке чертежей винтокрылов, будет в бункере братства. Так же лежит одна в ящике на втором этаже на заброшенной Военной Базе. Силовую броню можно улучшить у ученого хаболога Крокета. Немного повышаются характеристики. Но такое можно сделать всего два раза, потому что на большее не хватает материалов. Эта броня увеличивает силу на 3.
Силовая броня (братства): норма 12/40%, лазер 18/80%, огонь 12/60%, плазма 10/40%, взрыв 20/50%, электро 12/40%, КБ 25, вес 42
Закаленная силовая броня (братства): норма 13/50%, лазер 19/90%, огонь 14/70%, плазма 13/50%, взрыв 20/60%, электро 13/50%, КБ 25, вес 50
Силовая и улучшенная силовая броня (анклава)Самая лучшая броня во втором fallout. Встречается всего в двух экземплярах. Первый находится на складах в Наварро. Второй улучшенный вариант, находится в Анклаве в одной из комнат лабиринта. Увеличивает силу на 4. Многие люди будут интересоваться, а как мы ходим в туалет в этой штуке. Анжела Бишоп совсем нас обругает, когда увидит в такой броне. Детишки перед домом Райтов будут нас бояться, думая что это железный человек из железного насекомого. Старейшина в Анклаве нас не узнает и обзывает монстром, при этом если подойти к ней в силовой броне братства, то все нормально.
Силовая броня (анклава): норма 15/55%, лазер 19/90%, огонь 16/70%, плазма 15/60%, взрыв 20/65%, электро 15/60%, КБ 30, вес 45
Улучшенная силовая броня (анклава): норма 18/60%, лазер 19/90%, огонь 16/70%, плазма 18/60%, взрыв 20/70%, электро 15/65%, КБ 35, вес 55
Одеяние хранителя и робаРоба по характеристикам похожа на кожаную куртку. Встречается в Нью Рено на студии фильмов "Золотой Глобус", лежит на полу. А вот одеяние хранителя по характеристикам похоже на боевую броню. Можно получить только во время случайной встречи с хранителем моста.
Роба : норма 0/20% , лазер 0/25% , огонь 0/10% , плазма 0/10% , взрыв 0/20% , электро 0/40% , КБ 5 , вес 10
Одеяние хранителя: норма 5/40%, лазер 8/60%, огонь 4/30%, плазма 4/50%, взрыв 6/40%, электро 2/50%, КБ 20, вес 10
Пистолеты, пистолеты-пулеметы
10 мм пистолетСамое первое оружие, которое попадет нам в руки. Соответственно, одно из самых слабых в игре. Встречается на каждом шагу.
10мм пистолет : урон 5-12 , длн 25 , обойма 12 , патрон 12мм , мин СЛ 3 , вес 3
14 мм пистолетПо идее, патрон 14мм БП должен пробивать почти любую броню (СУ -50), но базовый урон 12-22 уменьшается в два раза (мод урона 1/2). Не стоит забывать и о том, что у брони есть так же и жесткое уменьшение урона (первая цифра из двух). Поэтому, не самое эффективное оружие.
14мм пистолет : урон 12-22 , длн 24 , обойма 6 , патрон 14мм , мин СЛ 4 , вес 4
Пистолет иглострел (Нидлер)Есть два типа патронов: послабее и помощнее. ХН - слабые. Базовый урон 12-24 никак не увеличивают. А вот ХН АП - увеличивают в два раза (мод. урона 2/1). В результате 24-48. В общем-то, неплохо. Но эти патроны ХН АП встречаются поздно в игре, поэтому бесполезны. Хотя, если персонаж очень слабый, то этот пистолет в самый раз, минимальная сила всего 3. Сам иглострел встречается у Мирона в Конюшнях в Нью Рено.
Иглострел : урон 12-24 , длн 24 , обойма 6 , патрон картриджи для иглострела , мин СЛ 3 , вес 4
Пустынный Орел и револьвер магнум .44Пустынный орел по-английски звучит Дезерт Игл, некоторые в шутку называют Дрист Игл. Есть так же улучшенный вариант с увеличенным магазином. Встречается на каждом шагу.
А вот револьвер очень даже неплохое оружие. Во-первых, встречается почти в самом начале игры, можно купить в Дене у торговцев. Во-вторых, и это самое главное, уменьшенное количество ОД на выстрел. Это значит, что при ловкости равной 10, можно делать два прицельных выстрела за ход. А это значит, что урон с двух прицельных выстрелов будет выше, чем с одного. Оружие с подобной скорострельностью встретится не скоро. Именно с этим пистолетиком я пробегал первую половину игры. Посмотрев на патроны к нему, видим, что этот револьвер не для брони. К недостаткам относится маленькая дальность, всего 15 метров. Надо этот револьвер срочно улучшить. Делается это в Городе Убежище у Валери, в Гекко у Скитера или в Нью Рено у Алгернона. Все эти города не далеко от Дена. После апгрейда дальность увеличится до 20 метров. И, конечно же, такой револьвер стоит отдать Вику.
Пустынный орел : урон 10-16 , длн 25 , обойма 8 , патрон 44.магнум , мин СЛ 4 , вес 4
Пустынный орел улучшенный : урон 10-16 , длн 25 , обойма 20 , патрон 44.магнум , мин СЛ 4 , вес 4
Револьвер магнум : урон 12-18 , длн 15 , обойма 6 , патрон 44.магнум , мин СЛ 5 , вес 5
Револьвер магнум улучшенный : урон 12-18 , длн 20 , обойма 6 , патрон 44.магнум , мин СЛ 5 , вес 4
Пистолет 223Второй по мощности пистолет после гаусса. Базовый урон 20-30, хорошая дальность в 30 метров. Патрон 223 ЦМ пробивает броню (СУ -20) и хорошо летит в цель (КБ -20). С таким и самому не стыдно ходить, и Сулику можно отдать. Встречается у торговца Элдриджа в Нью Рено. Так же у некоторых бандитов в окрестностях Нью Рено. В 15 убежище на втором этаже.
Пистолет 223 : урон 20-30 , длн 30 , обойма 5 , патрон 223ЦМ , мин СЛ 5 , вес 5
ПП 10мм и хеклер П90сДва похожих пистолета-пулемета. Во-первых, смотрим на патроны. 10мм ПСЦТ броню не пробивают (СУ +25), но увеличивают базовый урон в два раза (мод урона 2/1). ПП 10мм появляется почти в начале игры. Одиночный выстрел эквивалентен 10мм пистолету. А вот очередь в упор из 10 пулек это очень мощно. В сумме 50-120, учитывая модификатор урона 100-240. Так как в начале игры нет никого бронированного, многие разлетаются. Так же этот ПП можно отдать и Сулику, пусть в упор подбегает и всех расстреливает.
Хеклер П90с продолжает традиции. Базовый урон составляет 12-16. В очереди 12 патронов. Итого в сумме 144-192, с модификатором урона 288-384. Тоже неплохо, но, опять же, только для небронированных целей. Хотя и по бронированным показывает хороший результат. Еще одно достоинство П90с, уменьшенное ОД на выстрел. Это значит, можно сделать две очереди подряд.
10мм ПП : урон 5-12 , длн 25(20) , обойма 30(10) , патрон 12мм , мин СЛ 4 , вес 3
Хеклер П90с : урон 12-16 , длн 30(25) , обойма 24(12) , патрон 12мм , мин СЛ 4 , вес 8
Гаусс пистолетОчень уважаемый пистолет. Высокая дальность стрельбы в 50 метров. Самый большой базовый урон из всех пистолетов 22-32. Патрон 2мм ЕС имеет модификатор урона 3/2, то есть конечный урон составит 33-48. Хорошо летит в цель (КБ -30) и замечательно пробивает броню (СУ -20). Еще одно существенное достоинство - уменьшенное ОД на выстрел. Это значит, что имея ловкость 10, перки "Бонус скорострельности" и две штуки "Живчик" можно делать три прицельных выстрела за ход. Можно купить в Сан-Франциско. Так же лежит в ящике рядом с Мельхиором на заброшенной военной базе. Очень часто встречается у патруля Анклава в окрестностях Наварро. Подобный пистолет так же пригодится и Вику. Очень неплохая комбинация получится, если в одной руке держать гаусс-пистолет, а в другой бластер пришельцев или импульсный.
Гаусс пистолет : урон 22-32 , длн 50 , обойма 12 , патрон 2ммЕС , мин СЛ 5 , вес 5
Хеклер Г11 и Г11ЕДва самых дорогих пистолета-пулемета во втором фоллаут. Г11Е отличается чуть большим уроном и чуть большей дальностью. Однако, Г11Е нельзя улучшить из Г11, только купить готовый. Можно заполучить один уже в Реддинге, сняв с трупа Лягушки Мортона. Так же во время случайных встреч с хабологами около Сан-Франциско. За раскрытие тайного союза между Бишопом и НКР против Города Убежища можно получить в награду.
Г11 : урон 10-20 , длн 35(30) , обойма 50(5) , патрон 4,7мм , мин СЛ 5 , вес 8
Г11Е : урон 13-23 , длн 40(30) , обойма 50(5) , патрон 4,7мм , мин СЛ 5 , вес 8
МаузерРедкий пистолет. Как оружие, в принципе, бесполезен. Встречается в Нью Рено у Элдриджа в дальней комнате перед входом в подвал в железном ящике. Уменьшенное ОД за выстрел это хорошо. Но, маленький урон и редко встречающиеся патроны.
Маузер : урон 5-10 , длн 22 , обойма 7 , патрон 9мм , мин СЛ 3 , вес 3
М3А1 Гризли SMGЕще один ПП. Обычный средний ПП. К достоинствам можно отнести уменьшенное ОД за выстрел.
Гризли : урон 10-20 , длн 20(15) , обойма 30(8) , патрон 45калибр , мин СЛ 4 , вес 7
Винтовки, ружья, дробовики
Боевая винтовка (он же боевой дробовик), X&K Ворон (он же ОСБА) и Панкор ДжекхаммерВсе эти три винтовки одного поля ягоды. Небольшое различие в уроне, в дальности, в количестве патронов в магазине. Патроны 12 калибра, в общем-то, не предназначены для тяжелой брони (СУ 0). Хотя, среднюю пробивают неплохо. Конечно же, эффективна стрельба очередью в упор. Распространенные патроны тоже являются плюсом. Боевая винтовка встречается уже в Городе Убежище на складе, однако надо быть гражданином или иметь фальшивые документы.
Боевая винтовка : урон 15-25 , длн 22(18) , обойма 12(3) , патрон 12калибр , мин СЛ 5 , вес 10
Ворон : урон 15-25 , длн 30(20) , обойма 10(5) , патрон 12калибр , мин СЛ 6 , вес 5
Джекхаммер : урон 18-29 , длн 35(25) , обойма 10(5) , патрон 12калибр , мин СЛ 5 , вес 12
Охотничье ружье и снайперская винтовкаРужье встречается в Дене у Флика. В общем-то, неплохое оружие дальнего боя для начала игры. Есть модификация с оптическим прицелом. Так вот, с этим прицелом очень трудно стрелять с близкого расстояния (где-то до 8 метров), но в игре нет ни одного оружия, из которого так легко было бы стрелять издалека. Вероятность попадания значительно выше, чем у снайперской винтовки и винтовки гаусса.
Снайперская винтовка очень достойное оружие. Посмотрев на патроны, видим, что очень хорошо справляются с броней (мод. СУ -20). Хорошая дистанция в 50 метров позволяет отстреливать врагов издалека. В частности, турели даже не могут по нам выстрелить. Это очень помогает в Сьерра. Так же у рейдеров, если зайти с черного хода, то можем совершенно спокойно всех расстрелять. Многим врагам придется потратить один ход, что бы подойти к нам ближе. Наличие прицела повышает вероятность попадания. К недостаткам относится высокие затраты ОД на прицельный выстрел. Сделать два прицельных выстрела подряд получится только на 18 уровне. К этому моменту, наверняка, появится гауссовка. Снайперская винтовка так же пригодится Кэссиди или Скайнет. Лежит она при входе в Сьерра на земле около кучи трупов. Так же в окрестностях Нью Рено можно наткнуться на группу мирных мафиози, у одного из них будет Томпсон, а у остальных снайперские винтовки. Так же есть в 15 убежище во второй локации в доме, где держат взаперти Крисси. Так вот у охранницы Карлы.
Охотничье ружье : урон 8-20 , длн 40 , обойма 10 , патрон 223ЦМ , мин СЛ 5 , вес 9
Снайперская винтовка : урон 14-34 , длн 50 , обойма 6 , патрон 223ЦМ , мин СЛ 5 , вес 7
Гаусс винтовкаМечта любого снайпера. Отличная дальность в 50 метров. Хороший урон 32-43 увеличивается в 1,5 раза (мод урона 3/2) и становится 48-64. К тому же уменьшается броня цели на 20% (СУ -20). Удобно стрелять издалека (КБ -30). Можно купить в Сан-Франциско. Но можно и украсть на танкере у Марка (стоит в баре) или у брюнетки в куртке без одного рукава. Можно заполучить в НКР, надо будет заколоть суперстимпаками шерифа Дюмонта или его заместителя Карла, но это если совести совсем нет. Гауссовку так же можно (и нужно) отдать Кэссиди, Скайнет или Вику (а что? он и с винтовками хорошо управляется, тоже два выстрела за ход делает).
Винтовка гаусса : урон 32-43 , длн 50 , обойма 20 , патрон 2ммЕС , мин СЛ 6 , вес 9
Линейная винтовкаСамодельное однозарядное ружье.
Линейная винтовка : урон 5-12 , длн 20 , обойма 1 , патрон 12мм , мин СЛ 5 , вес 10
Воздушные ружьяУрон 1-3. Может быть и найдется какой-нибудь эстет, желающий пострелять.
А вот ружье Ред-Рейдер Ли, которое появляется у рядового Добса в Сьерра довольно-таки интересное. Фиксированный урон в 25. Неплохая дальность в 32 метра. Увеличен шанс критического попадания. Уменьшенное ОД на выстрел. Все это делает это ружье вполне неплохим. По своим характеристикам приближается к дробовику джекхаммеру. Так же подойдет для очень слабых персонажей, минимальная сила всего 3.
Патроны к этим ружьям встречаются редко. Есть в доме Балтуса в ящике в Модоке. Иногда попадаются у торговцев из НКР и Сан-Франциско.
Воздушное ружье : урон 1-3 , длн 22 , обойма 100 , патрон BBs , мин СЛ 3 , вес 5
Ред Рейдер Ли : урон 25-25 , длн 32 , обойма 100 , патрон BBs , мин СЛ 3 , вес 5
Обрез и дробовикВстречаются в начале игры. Можно украсть уже у Мецгера в Дене. Но, все-таки, не серьезное оружие. Нельзя стрелять очередями, через каждые два выстрела перезарядка, небольшая дальность. Хотя и неплохой урон.
Обрез : урон 12-24 , длн 7 , обойма 2 , патрон 12калибр , мин СЛ 4 , вес 4
Дробовик : урон 12-22 , длн 14 , обойма 2 , патрон 12калибр , мин СЛ 4 , вес 5
Штурмовая винтовка и XL70E3Основным достоинством штурмовой винтовки является очень хорошая дальность 45 метров. В этом плане превосходит даже охотничье ружье. Патрон 5мм не пробивает броню (СУ +35), но удваивает урон (мод урона 2/1). Доступно улучшение, увеличивающее магазин.
XL70E3 - по большому счету тоже самое, только встречается в конце игры и к этому моменту бесполезна. Есть у одной из девушек в кожаной куртке без рукава на танкере в Сан-Франциско. Взять можно только убив ее, потому что в инвентаре нет. Можно, конечно, приобрести перк "Дурной глаз", разозлить ее и дождаться, когда это оружие упадет на землю.
Штурмовая винтовка : урон 8-16 , длн 45(38) , обойма 24(8) , патрон 5мм , мин СЛ 5 , вес 7
Улучшенная штурмовая винтовка : урон 8-16 , длн 45(38) , обойма 100(8) , патрон 5мм , мин СЛ 5 , вес 7
XL70E3 : урон 12-19 , длн 35(30) , обойма 20(10) , патрон 5мм , мин СЛ 5 , вес 9
Автомат ТомпсонаОружие вышибал из казино. Большой разброс между минимумом и максимумом (от 3 до 20), редко встречающиеся патроны, невысокая дальность стрельбы очередями (всего 16 метров). В очереди 10 патронов, стало быть, конечный урон 30-200. Вроде бы и неплохо. Зато у оружия впечатляющее описание. Но для тяжелой брони точно не подходит. Потому что, например, у силовой брони анклава есть жесткое уменьшение урона на 15. Это значит, что все пули, наносящие урон 15 и меньше не прокатят. А поскольку минимальный урон у Томпсона всего 3, то таких пуль будет большинство.
Автомат Томпсона : урон 3-20 , длн 32(16) , обойма 50(10) , патрон 45калибр , мин СЛ 6 , вес 7
FN FALСмотрим на патроны 7.62мм. Неплохо пробивают броню (СУ -10), базовый урон не увеличивают (мод урона 1/1). Урон оружия 9-18, в общем-то, средний. Обычный FN FAL можно улучшить, приделав прибор ночного видения, соответственно, убирается штраф за темное время суток. А вот FN FAL HPFA можно купить только готовый. Продается в НКР, Сан-Франциско. Чуть больший урон 11-22, а так же очередь выпускает не 10, а 20 патронов. То есть очередью это оружие наносит значительный урон 220-440.
ФН ФАЛ : урон 9-18 , длн 35(30) , обойма 20(10) , патрон 7,62мм , мин СЛ 5 , вес 9
ФН ФАЛ ХПФА : урон 11-22 , длн 35(30) , обойма 20(20) , патрон 7,62мм , мин СЛ 5 , вес 10
Энергетическое оружие
Лазерная винтовкаНеплохой базовый урон 25-50. Но, поглядев на все виды брони, можно увидеть, что сопротивление лазеру очень высокое. А это значит, что априори лазер наносит меньший урон, чем плазма или обычные пули. К тому же, взглянув на атомную батарейку, можно заметить, что нет ничего усиливающего урон (СУ 0, мод. урона 1/1). Поэтому не самое эффективное оружие. Доступно улучшение, увеличивающее магазин с 12 до 24 зарядов.
Лазерная винтовка : урон 25-50 , длн 45 , обойма 12 , патрон атом.б. , мин СЛ 6 , вес 12
Улучшенная лазерная винтовка : урон 25-50 , длн 45 , обойма 24 , патрон атомн.б. , мин СЛ 6 , вес 12
Лазер ГатлингаБазовый урон 20-40. Учитывая, что вылетит 10 лазеров, суммарный урон равен 200-400. Очень неплохо. Но, у большинства броней хорошая сопротивляемость лазеру. Поэтому, например, типовому анклавовцу из Наварро (сопротивляемость лазеру 90%) будет нанесено всего 20-40 урона, при условии, что все выстрелы долетят до него.
Лазер Гатлинга : урон 20-40 , длн 40 , обойма 30(10) , патрон атом.б. , мин СЛ 6 , вес 24
Плазменная и турбоплазменная винтовкиПлазменную винтовку можно улучшить до турбоплазменной. Рассмотрим вторую. Отличный базовый урон 35-70. Но, больше нет никаких модификаторов (атомная батарейка СУ 0, мод. урона 1/1). В общем-то, очень хорошая вещь. Приемлемая дальность, доступность, распространенность атомной батарейки. Плазменная винтовка впервые встречается в Сьерра на втором этаже, так же в магазинах НКР и Сан-Франциско. Надо бы ее, конечно, улучшить. Если не мы с ней бегаем, то Маркус.
Плазменная винтовка : урон 30-65 , длн 25 , обойма 10 , патрон атом.б. , мин СЛ 6 , вес 12
Турбоплазменная винтовка : урон 35-70 , длн 35 , обойма 10 , патрон атом.б. , мин СЛ 6 , вес 14
Лазерный, плазменный и импульсный пистолетыДля первых двух доступны улучшения. Пистолеты эти хороши на продажу. Весят мало, стоят дорого. Разве что, плазменный пистолет появляется уже в токсических пещерах. Некоторое время можно с ним побегать. Так же Вик хорошо обращается с такими пистолетами. Поэтому, при случае можно и ему отдать. Стоит отметить импульсный пистолет. В общем-то, хороший урон и уменьшенное ОД на выстрел. К недостаткам относится невысокая дальность стрельбы, всего 15 метров. Появляется к концу игры в магазинах Сан-Франциско, так же в бункере братства стали. У патрульных анклавовцев около Наварро.
Лазерный пистолет : урон 10-22 , длн 35 , обойма 12 , патрон энергоблок , мин СЛ 3 , вес 4
Магнетолазерный пистолет : урон 10-22 , длн 35 , обойма 12 , патрон энергоблок , мин СЛ 3 , вес 4
Плазменный пистолет : урон 15-35 , длн 20 , обойма 16 , патрон энергоблок , мин СЛ 6 , вес 4
Улучшенный плазменный пистолет : урон 15-35 , длн 20 , обойма 32 , патрон энергоблок , мин СЛ 6 , вес 4
Импульсный пистолет : урон 32-46 , длн 15 , обойма 5 , патрон энергоблок , мин СЛ 3 , вес 5
Солнечный скорчерМожно обнаружить только на случайной локации "Вечный". Лежит на полу в 13 убежище. Хороший базовый урон 20-60, средняя дальность 20 метров. Работает только от света, то есть, ночью не работает. Перезаряжается без ОД. Трудно что либо сказать модификаторах. Еще одно достоинство - уменьшенное ОД на выстрел. Судя по внешнему виду выстрела, можно предположить, что это лазерное оружие.
Солнечный скорчер : урон 20-60 , длн 20 , обойма 6 , патрон свет , мин СЛ 3 , вес 6
Импульсная винтовка YK42BБазовый урон очень внушительный 54-78. Неплохая дальность в 30 метров. Самое мощное оружие во втором fallout, стреляющее одиночными выстрелами. Конкурент винтовке гаусса. Однако, летателям наносит очень маленький урон. И низкая вероятность попадания, навык энергооружия надо раскачивать значительно лучше. Заполучить можно в бункере братства стали в Сан-Франциско после выполнения заданий о чертежах винтокрылов. Так же на вышке Анклава. Можно отдать Маркусу.
Одним из неприятных моментов является то, что эта винтовка не оставляет после себя трупов (то же самое происходит и с ракетницей). Неудобно обыскивать. Приходится смотреть на земле каждый предмет. Но, это так же является и плюсом, потому что, обычно, трупы мешают прицеливаться.
Импульсная винтовка : урон 54-78 , длн 30 , обойма 10 , патрон атом.б. , мин СЛ 6 , вес 9
Бластер пришельцевМожет встретиться у торговца Вилли, который обитает чуть севернее Модока. Дело в том, что не достаточно просто встретить этого торговца, нужны еще и другие условия. Во-первых, уровень персонажа должен быть 13 и выше. Во-вторых, даже в этом случае не обязательно будет бластер. Могут попадаться разные вещи. Перед разговором с Вилли, следует осмотреть его карманы. Если там бластеры, то нам повезло. Можно украсть, а не покупать.
Бластер пришельцев : урон 30-90 , длн 10 , обойма 30 , патрон энергоблок , мин СЛ 2 , вес 2
Тяжелое оружие
Пулемет (он же миниган) и минипушка Авенджера (мститель)Обычный шестиствольный пулемет. Выстреливает 40 пуль за очередь. Поглядев на патроны 5мм ПСЦТ, видим, что они не созданы для пробивания брони (мод. СУ +35). А так же большое рассеивание на расстоянии (мод. КБ 0) по сравнению с другими. Небольшой урон по небронированным целям увеличивается в двое (мод. урона 2/1). Встречается в Брокен Хиллс у Маркуса. Так же у объединенного патруля, который периодически ходит в окрестностях Брокен Хиллс. У Элдриджа в Нью Рено. Без сомнения, можно найти ему применение. Опять же распространенные патроны.
Минипушка Авенджер. По сути, тот же пулемет, только чуть большая дистанция и чуть больший урон. Встречается у торговцев в НКР, Сан-Франциско.
Пулемет : урон 7-11 , длн 35 , обойма 120(40) , патрон 5мм , мин СЛ 7 , вес 28
Авенджер : урон 10-14 , длн 40 , обойма 120(40) , патрон 5мм , мин СЛ 7 , вес 28
М60Еще один пулемет. Встречается в Сан-Франциско у торговцев. У Элдриджа в Нью Рено. Звуки при выстреле издает непонятные.
М60 : урон 18-26 , длн 35 , обойма 50(10) , патрон 7,62мм , мин СЛ 7 , вес 23
Бозар и легкий пулемет поддержкиБозар очень мощная вещь. Одни достоинства, недостатков почти нет. Смотрим на патроны 223 ЦМ. Они просто созданы для пробивания брони на больших расстояниях (МУ -20 и КБ -20). У оружия хороший урон, неплохая дальность, доступность патронов, появляется уже в токсичных пещерах, а это, примерно, первая треть игры. Так же можно украсть у четырех охранников в боевой броне в НКР в локации "Базар НКР". Так же есть у Элдриджа в Нью Рено. Выпускается 15 пуль, каждая из которых наносит 25-35. И суммарный урон достигает 375-525. Следует учесть и уменьшение брони цели на 20%, а так же и другие модификаторы (критические удары, умение и так далее). К недостаткам можно отнести частую перезарядку.
Легкий пулемет поддержки. Если можно так выразиться, младший брат бозара. Меньший урон, чуть больше дальность стрельбы. Выстреливает не 15, а 10 пуль. Если бозар подходит для серьезных оппонентов, то этот - для средних.
Бозар : урон 25-35 , длн 35 , обойма 30(15) , патрон 223ЦМ , мин СЛ 6 , вес 20
Легкий пулемет поддержки : урон 20-30 , длн 40 , обойма 30(10) , патрон 223ЦМ , мин СЛ 6 , вес 20
Минипушка ВиндикатораТоже очень впечатляющее оружие. Патроны 4.7мм броню пробивают, но не так хорошо, как бозар (СУ -10). Дальность тоже присутствует, но опять же, можно желать лучшего (КБ -5). Однако, урон самого виндикатора 14-19 увеличивается в 1,5 раза (мод. урона 3/2). Учитывая, что выпускается 25 пуль, суммарный урон составляет 525-712 (следует учитывать и уменьшение брони оппонента на 10%). Практика показывает, что виндикатор лучше вблизи и на средних дистанциях. Бозар лучше на дальних дистанциях. Но это очень дорогое удовольствие. Можно купить у торговцев в Сан-Франциско. А это почти конец игры. Бесплатно валяется только на складах Анклава. И патроны к нему редко встречаются.
10мм пистолет : урон 14-19 , длн 30 , обойма 100(25) , патрон 4,7мм , мин СЛ 7 , вес 28
Ракетница (она же базука)Смотрим на ракеты. Есть два вида: обычные и бронебойные. Судя по характеристикам, бронебойные всегда лучше обычных, потому что одни плюсы, а минусов нет. У ракетницы большой разброс между минимальным и максимальным повреждениями. То есть может нанести мало урона, а может и очень много. Эффективна против больших толп врагов. При этом соседние цели получают меньший урон, чем первоначальная. Все-таки, основным оружием ракетница вряд ли будет. Патроны редкие. Впервые может встретиться у патруля единства в окрестностях Брокен Хиллс, так же в Сьерра на втором этаже в ящиках, в Нью Рено у Элдриджа.
Ракетница : урон 35-100 , длн 40 , обойма 1 , патрон ракета , мин СЛ 6 , вес 15
ОгнеметОружие веселое, но не очень эффективное. Никогда с одной очереди не убьет стандартного анклавовца в окрестностях Наварро. Плюс ко всему надо еще добежать. Есть возможность улучшать огнемет и топливо для него.
Огнемет : урон 40-90 , длн 5 , обойма 5 , патрон топливо , мин СЛ 6 , вес 18
Улучшенный огнемет : урон 45-90 , длн 5 , обойма 5 , патрон топливо , мин СЛ 6 , вес 19
Холодное оружие
Кувалда и супермолотОбычная кувалда есть уже у Сулика в Кламате. Как инструмент нигде не используется.
Супермолот можно купить у Элдриджа в Нью Рено, но для этого надо быть особым клиентом. То есть членом какой-нибудь семьи. Но можно Элдриджа и убить, и тогда снять с трупа этот молот. Украсть нельзя. Оружие хорошее, мощное, требует мало ОД на удар. Но недостатком является то, что враги часто далеко отлетают, и к ним надо после удара добежать. В этом плане выигрывает мега мощный кулак.
Кувалда : урон 4-9 , длн 2 , мин СЛ 6 , вес 12
Супермолот : урон 18-36 , длн 2 , мин СЛ 6 , вес 12
Ножи всякие разныеОсобо можно отметить нож Маленького Иисуса. Является редким оружием, взять можно только с трупа Маленького Иисуса Мордино, украсть нельзя. Так же вакидзаши пробивает броню, то есть не учитывается предел урона (первая цифра).
Нож : урон 1-6 , длн 1 , мин СЛ 2 , вес 1
Боевой нож : урон 3-10 , длн 1 , мин СЛ 2 , вес 2
Нож маленького Иисуса : урон 5-14 , длн 1 , мин СЛ 2 , вес 2
Метательный нож : урон 1-6 , длн 1 , мин СЛ 2 , вес 1
Выкидной нож : урон 2-5 , длн 1 , мин СЛ 1 , вес 1
Вакидзаши : урон 4-12 , длн 1 , мин СЛ 2 , вес 3
Дубинки и им подобныеМонтировка может использоваться для взлома заклинивших замков в ящиках и дверях, однако нужна сила 8. Гаечный ключ нужен Валери из Города Убежища. Бейсбольную биту можно получить от миссис Райт после поломки самогонного аппарата ее мужа. Является неплохим оружием ближнего боя, по характеристикам приближается к супермолоту, однако Сулик таким оружием не пользуется.
Монтировка : урон 3-10 , длн 1 , мин СЛ 5 , вес 5
Гаечный ключ : урон 3-6 , длн 1 , мин СЛ 3 , вес 4
Милицейская дубинка : урон 1-6 , длн 1 , мин СЛ 3 , вес 3
Бейсбольная бита : урон 12-38 , длн 1 , мин СЛ 4 , вес 4
КопьяЗаостренный шест : урон 2-4 , длн 2 , мин СЛ 4 , вес 3
Копье : урон 3-10 , длн 2 , мин СЛ 4 , вес 4
Заточенное копье : урон 4-12 , длн 2 , мин СЛ 4 , вес 3
ПотрошительНеплохое оружие ближнего боя. Недостаток такой же, как и супермолота - отбрасывает врагов.
Потрошитель : урон 15-32 , длн 1 , обойма 30 , патрон энергоблок , мин СЛ 4 , вес 2
Тыкалки для скотаОбычная встречается в Кламате у одной из купальщицы в кожаной броне, держит в руках. Поэтому можно приобрести, только убив купальщицу. За этим последуют неприятности в виде негодования жителей. А найти 7 суперстимпаков в начале игры проблема. Так же на военной базе в одной из палаток.
А вот улучшенная по урону может сравниться с супермолотом. Но, требует 4 ОД на удар, что больше, чем у молота.
Погонялка для скота : урон 12-20 , длн 1 , обойма 20 , патрон энергоблок , мин СЛ 4 , вес 3
Улучшенная погонялка для скота : урон 20-32 , длн 1 , обойма 20 , патрон энергоблок , мин СЛ 4 , вес 3
Метательное оружие
КамниКамень : урон 1-4 , длн 15 , мин СЛ 1 , вес 1
Урановая руда : урон 3-6 , длн 10 , мин СЛ 2 , вес 10
Очищенная урановая руда : урон 3-6 , длн 10 , мин СЛ 2 , вес 15
Самородок золота : урон 3-6 , длн 10 , мин СЛ 2 , вес 10
ВспышкиКак пользоваться вспышкой? Активировать (для этого левой кнопкой мыши на вспышке - выбрать использовать) и выбросить на землю. Будет светлее.
Вспышка : урон 1-1 , длн 15 , мин СЛ 1 , вес 1
ГранатыХорошо действуют против толп врагов. Импульсная граната - лучшее оружие против роботов и турелей. Кстати, не действует на Скайнет и наших киберсобак, так что можно не опасаться случайно их задеть. На живые цели очень слабо действует.
Коктейль молотова : урон 8-20 , длн 12 , мин СЛ 3 , вес 1
Осколочная граната : урон 20-30 , длн 15 , мин СЛ 3 , вес 1
Плазменная граната : урон 40-90 , длн 15 , мин СЛ 4 , вес 1
Импульсная граната : урон 100-150 , длн 15 , мин СЛ 4 , вес 1
КопьяЗаостренный шест : урон 2-4 , длн 8 , мин СЛ 4 , вес 3
Копье : урон 3-10 , длн 8 , мин СЛ 4 , вес 4
Заточенное копье : урон 4-12 , длн 8 , мин СЛ 4 , вес 3
Нож метательныйМетательный нож : урон 3-6 , длн 16 , мин СЛ 3 , вес 1
Рукопашная
Основные удары руками
Сильный удар рукой
Эффект: +3 урон
ОД: 3
Требование: рукопашная 55% , ловкость 6
Мощный удар рукой
Эффект: +5 урон
ОД: 6
Требование: рукопашная 75% , ловкость 6 , сила 5 , уровень 6
Сбивающий удар рукой
Эффект: +7 урон , +15% критич. попадание
ОД: 3
Требование: рукопашная 100%, ловкость 7 , сила 5 , уровень 9
Дополнительные удары руками
Эффект: +5 урон , +5% криттч. попадание
ОД: 6
Требование: рукопашная 75% , ловкость 7 , сила 5 , уровень 5
Удар ладонью
Эффект: +7 урон , +20% критич. попадание , пробивает броню
ОД: 6
Требование: рукопашная 115% , ловкость 7 , сила 5 , уровень 12
Протыкающий удар рукой
Эффект: +10 урон , +40% критич. попадание , пробивает броню
ОД: 8
Требование: рукопашная 130% , ловкость 7 , сила 5 , уровень 16
Основные удары ногами
Сильный удар ногой
Эффект: +5 урон
ОД: 4
Требование: рукопашная 40% , ловкость 6
Точный удар ногой
Эффект: +7 урон
ОД: 4
Требование: рукопашная 60% , ловкость 6 , уровень 6
Мощный удар ногой
Эффект: +9 урон , +5% критич. попадание ,
ОД: 4
Требование: рукопашная 80% , ловкость 6 , сила 6 , уровень 9
Дополнительные удары ногами
Эффект: +7 урон
ОД: 7
Требование: рукопашная 60% , ловкость 7 , сила 6 , уровень 6
Боковой удар ногой
Эффект: +9 урон , +10% критич. урон, пробивает броню
ОД: 7
Требование: рукопашная 100% , ловкость 7 , сила 6 , уровень 12
Пробивающий удар ногой
Эффект: +12 урон , +50% критич. урон , пробивает броню
ОД: 9
Требование: рукопашная 125% , ловкость 8 , сила 6 , уровень 15
КамниДа, оказывается, камни можно использовать при ударах, а не только кидать.
Камень : урон 1-4 , длн 1 , мин СЛ 1 , вес 1
Урановая руда : урон 3-6 , длн 1 , мин СЛ 2 , вес 10
Очищенная урановая руда : урон 3-6 , длн 1 , мин СЛ 2 , вес 15
Золотой самородок : урон 3-6 , длн 1 , мин СЛ 2 , вес 10
Кастеты и боксерские перчаткиКастет : урон 2-5 , длн 1 , мин СЛ 1 , вес 1
Шипованный кастет : урон 4-10 , длн 1 , мин СЛ 1 , вес 1
Боксерские перчатки : урон 1-1 , длн 1 , мин СЛ 1 , вес 5
Утяжеленные боксерские перчатки : урон 2-5 , длн 1 , мин СЛ 1 , вес 10
Мощные кулакиМегамощный кулак, пожалуй, является самым лучшим оружием ближнего боя в fallout 2. Рассмотрим его ближайших конкурентов: супермолот, потрошитель, улучшенная тыкалка для скота. Самый больший урон наносит мегамощный кулак (20-45). Тыкалка для скота имеет повышенное ОД на удар. Супермолот и потрошитель отбрасывают врагов, соответственно, к ним надо бежать. Так же этот кулак можно отдать Сулику.
Уже в Брокен Хиллс можно найти мощный кулак у мутанта Фрэнсиса, выиграв поединок в армрестлинге. Впоследствии улучшить. Так же встречается у торговцев НКР, Сан-Франциско.
Мощный кулак : урон 12-24 , длн 1 , обойма 25 , патрон энергоблок , мин СЛ 1 , вес 7
Мегамощный кулак : урон 20-45 , длн 1 , обойма 25 , патрон энергоблок , мин СЛ 1 , вес 7
Виды патронов
223.ЦМ. Цельнометаллический 223 калибр. Бозар, пулемет легкой поддержки, охотничьи ружья, снайперская винтовка, пистолет 223.
|урон 1/1
СУ -20
КБ -20
вес 2 фунт
кол-во 50
44. ПСЦТ. Патрон для магнума со смещенным центром тяжести. Пустынный орел, револьвер магнум.
|урон 2/1
СУ +20
КБ 0
вес 1 фунт
кол-во 20
44. ЦМ. Цельнометаллический для магнума.
|урон 1/1
СУ -20
КБ 0
вес 2 фунт
кол-во 20
10мм ПСЦТ. Патрон 10мм со смещенным центром тяжести. 12мм пистолет, 12мм ПП, хеклер П90с.
|урон 2/1
СУ +20
КБ 0
вес 1 фунт
кол-во 24
10мм ББ. Патрон 10мм бронебойный.
|урон 1/2
СУ -25
КБ 0
вес 1 фунт
кол-во 24
14мм ББ. Патрон 14мм бронебойный. Используется для 14мм пистолета.
|урон 1/2
СУ -50
КБ 0
вес 1 фунт
кол-во 30
5мм ПСЦТ. Патрон 5мм со смещенным центром тяжести. Используется для пулемета, десантной винтовки, XL70E3
|урон 2/1
СУ +35
КБ 0
вес 1 фунт
кол-во 50
5мм ББ. Патрон 5мм бронебойный.
|урон 1/2
СУ -30
КБ 0
вес 1 фунт
кол-во 50
7,62мм. ФН ФАЛ, пулемет М60.
|урон 1/1
СУ -10
КБ -5
вес 1 фунт
кол-во 20
.45 калибр. Гризли, автомат Томпсона
|урон 1/1
СУ 0
КБ 0
вес 1 фунт
кол-во 10
4,7мм безотказные. Хеклеры Г11 и Г11Е, Виндикатор
|урон 3/2
СУ -10
КБ -5
вес 1 фунт
кол-во 50
2мм ЕС. Патроны для гаусс винтовки и пистолета.
|урон 3/2
СУ -20
КБ -30
вес 1 фунт
кол-во 50
BBs. Железные шарики для пневматического оружия.
|урон 1/1
СУ 0
КБ 0
вес 2 фунт
кол-во 20
HN needler для иглострела нидлер.
|урон 1/1
СУ 0
КБ -10
вес 1 фунт
кол-во 30
HN AP needler для иглострела нидлер.
|урон 2/1
СУ 0
КБ -10
вес 1 фунт
кол-во 10
9мм. Используются только для маузера.
|урон 1/2
СУ 10
КБ 0
вес 1 фунт
кол-во 20
9мм люгер. Также только для маузера.
|урон 1/1
СУ 0
КБ 0
вес 2 фунт
кол-во 20
12 калибр. Патроны для дробовиков.
|урон 1/1
СУ 0
КБ -10
вес 1 фунт
кол-во 20
Разрывная ракета.
|урон 1/1
СУ -25
КБ 0
вес 3 фунт
кол-во 1
Бронебойная ракета.
|урон 1/1
СУ -50
КБ -15
вес 3 фунт
кол-во 1
Топливо для огнемета.
|урон 2/1
СУ +25
КБ -20
вес 10 фунт
кол-во 10
Улучшенное топливо для огнемета.
|урон 1/1
СУ 0
КБ -20
вес 10 фунт
кол-во 10
Малый энергоблок.
|урон 1/1
СУ 0
КБ 0
вес 3 фунт
кол-во 40
Атомная батарейка.
|урон 1/1
СУ 0
КБ 0
вес 5 фунт
кол-во 50
Отличный обзор.ОтветитьУдалить
Во, спасибо за коммент) Только сейчас увидел.Удалить
Очень информативно. Много лет играю, а кое-чего таки не знал. Спасибо)ОтветитьУдалить
Статья полезная и весьма. Интересно, только, кто название урону дал, Малышева?ОтветитьУдалить
- Боже, мне прострелили колено!
- Это норма!
Спасибо отличный обзор!ОтветитьУдалить